Экс-хавбек "Зенита" Маурисиу в "старте" ПАОК на матч со "Спартаком"

Тренерский штаб ПАОК во главе с Рэзваном Луческу объявил стартовый состав на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака". С первых минут на поле стадиона "Тумба" в Салониках выйдет бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" Маурисиу.

Стартовый состав ПАОК выглядит следующим образом:

Пасхалакис - Лео Матос, Варела, Хачериди, Креспо - Маурисиу, Каньяс, Пелкас - Эль-Каддури, Прийович, Лимниос.

Запасные: Рей, Малезас, Шахов, Кициу, Экпом, Варда, Жаба.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)