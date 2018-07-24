Экс-форвард ЦСКА принес "Мальме" победу в матче Лиги чемпионов

"Мальме" победил ЧФР в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч провел экс-форвард ЦСКА Карлуш Страндберг.
В другой встрече "Астана" победила "Мидтьюлланн" - 2:1.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Астана" (Казахстан) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 2:1 (1:0)
Голы: Кляйнхайслер, 31 (1:0). Викхейм, 51 (1:1). Кляйнхайслер, 90+4 (2:1).
ЧФР (Румыния) - "Мальме" (Швеция) - 0:1 (0:1)
Гол: Страндберг, 45 (0:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-2/