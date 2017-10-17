Егор Титов: "Наш "Спартак" играл против богов"

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что Лига чемпионов в его время была счастьем для игроков. По мнению легенды красно-белых, самое яркое впечатление оставили матчи с "Реалом".

– Чем была Лига чемпионов для нашего футбола в годы вашей игровой карьеры?

– Счастьем. Помимо того, что это лучший клубный турнир мира, так еще через нее у нас появлялся шанс хорошо себя проявить и уехать в Европу.

– Олег Романцев для того "Спартака" – все, и тренер, и президент. Он говорил, что каждое набранное очко – это еще и способ наполнить бюджет?

– Нет, никогда. Думал только о спорте, жил победами, а не деньгами. Но все ребята понимали, что клубу нужно, чтобы мы выигрывали.

– Самое яркое воспоминание о встречах с испанцами в еврокубках?

– Матчи с "Реалом". Это что-то особенное. Сейчас состав мадридцев просто отдыхает по сравнению с тем, что выходил против нас. Мы играли против богов. А если ты побеждаешь бога, то понимаешь, что не зря пришел в футбол. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью с Егором Титовым