Эдвин ван дер Сар: "Не хотел, чтобы "Аяксу" попался "Локомотив"

Бывший вратарь сборной Голландии и "Манчестер Юнайтед", сейчас – технический директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2018/19. Напомним, что амстердамцы попали в группу E, где сыграют с "Баварией", "Бенфикой" и АЕК.

– Хотели, чтобы "Локомотив" попался вам?

– Нет-нет, все-таки эта команда посеяна в первой корзине вместе с топ-клубами Европы, хотя, возможно, "Локомотив" менее известен, чем соседи по посеву.Тем не менее, нам достались "Бавария", "Бенфика" и АЕК.

– Вы довольны жребием в целом?

– Неплохая жеребьевка. Есть очень хорошие группы, нас ждет отличный новый сезон Лиги Чемпионов.

– "Аякс" и "Бенфика" – соперники по борьбе за второе место?

– Да, думаю, можно сказать, что "Бавария" – явный фаворит, а "Аяксу" и "Бенфике" предстоит сражаться за вторую путевку в плей-офф, хотя к этой борьбе вполне способен подключиться АЕК.

– Кто лучше – "Бенфика" или "Аякс"?

– Не отвечу на этот вопрос, я – технический директор, отвечаю за организаторские вещи. Уже контактировал с людьми из "Бенфики" с нетерпением жду очных встреч в Амстердаме и Португалии.