Эдуардо Бериссо: "Во втором тайма "Ливерпуль" едва ли переходил за свою половину поля"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо после матча с "Ливерпулем" (3:3) на групповом турнире Лиги чемпионов отметил, что во втором тайме команде помогла вера в атакующую манеру игры. Также специалист сказал, что во втором отрезке встречи сопернику почти не удавалось перейти свою половину поля.

– Когда вы держитесь атакующей модели игры, футбол всегда наградит вас в конце матча, – цитирует сайт УЕФА Бериссо. – В первом тайме было много индивидуальных ошибок. Нам нужно было полагаться на собственную гордость, чтобы обернуть игру в свою сторону. Во втором тайма "Ливерпуль" едва ли переходил за свою половину поля.