Эдуардо Бериссо: "Спартак" реализовал пять из шести голевых моментов"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо выразил мнение, что результат матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:5) является случайностью. По словам специалиста, красно-белые сумели добиться такого результата благодаря ошибкам севильцев.

– Матч со "Спартаком" стал несчастным случаем. Мы позволили команде, создавшей шесть голевых моментов, реализовать пять из них, – приводит AS слова Бериссо. – "Севилья" больше владела мячом и должна была продолжать в том же духе, но ошибки в обороне не позволили нам этого сделать.

Напомним, что "Спартак" занимает второе место в группе E, имея в своем активе 5 очков. Красно-белые уступают "Ливерпулю", набравшему столько же баллов, лишь по дополнительным показателям.