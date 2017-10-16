Эдуардо Бериссо: "Спартак" будет играть вторым номером, а "Севилья" готовится много атаковать"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что у красно-белых – скоростная команда. Специалист также добавил, что его подопечные готовятся много атаковать.

– "Спартак" – скоростная команда, - сказал Бериссо. - В составе много быстрых форвардов, которые любят и умеют играть вертикально. Серьезная полузащита в виде Фернанду и Глушакова. Нужно аккуратно обращаться с мячом, чтобы избежать ненужных потерь. "Спартак" силен в контратаках, потому, думаю, соперник будет играть вторым номером. Мы же покажем свой, атакующий футбол, но намерены действовать аккуратно. "Спартак" не смог обыграть "Марибор", но вместе с тем не уступил и "Ливерпулю". В общем, нас ждет важный и ответственный матч. Дома, в Севилье, будет полегче.

– Вы от какого "Спартака" отталкиваетесь в подготовке – от того, который играл с "Марибором", или с "Ливерпулем"?

– Смотрели и другие матчи – в том числе и в национальном чемпионате, включая последний (с "Ахматом" – прим. "СЭ"). Но больше отталкивались от "Ливерпуля". Потому что знаем, как подолгу владеть мячом, как атаковать. "Ливерпуль" заставил "Спартак" много обороняться, и мы готовимся делать то же самое.

– У вас двое травмированных – Н`Зонзи и Кьер. Как их состояние?

– Оба прилетели в Москву. Надеюсь, они нам помогут.

– Вас сейчас часто критикуют. Как относитесь к критике? Может, перетряхнуть состав?

– Я за то, чтобы играл стабильный состав. У нас молодая команда, на стадии становления. Начало чемпионата было удачным, потом мы просели, но я не изменю своим идеям. Думаю, через несколько месяцев ситуация будет стабильнее.

– "Спартак" неудачно играет с испанскими клубами, знаете об этом?

– Не знаком с точной статистикой, но надеюсь, что мы ее улучшим. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

"Спартак" перед "Севильей". LIVE!