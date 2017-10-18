Эдуардо Бериссо: "Мы посыпались после второго гола "Спартака". Надо утереть нос"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо признал справедливость результата матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком", в котором его команда была разгромлена со счетом 1:5, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Будет разбор полетов, – сказал Бериссо. – Будет анализ. Осталось поднять голову, утереть нос и, выучив все уроки, достойно провести ответный матч в Севилье. Согласен с тем, что "Спартак" наказал нас за каждую ошибку. Соперник доказал, насколько он силен индивидуально, в игре один против одного. После второго гола мы посыпались. Каждая контратака "Спартака" стала для нас убийственной.

– Возможно, у некоторых игроков не хватает характера?

– Не будем бросаться обвинениями. Были сделаны ошибки, и в этом виноват я – потому что я главный тренер. Мы провалились в конце, будем над этим работать.

– Вы говорили, что "Спартак" будет действовать вторым номером. Ожидания не оправдались?

– Нет, потому что игру вели мы, а "Спартак" грамотно действовать на контратаках. Соперник не удивил нас. Мы ожидали такой игры. Но все его контратаки оказались результативными, такое бывает.