Эдуар Сиссе: "Два гола - это ничто, "Монако" может пройти "Сити"

Бывший полузащитник "Монако" Эдуар Сиссе считает, что монегаскам по силам выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. По его мнению, подопечные Леонарду Жардима смогут отыграть 2 мяча в противостоянии с "Манчестер Сити". В первой встрече английский клуб победил на своем поле со счетом 5:3.

- Я не беспокоюсь. Ни капли. Два гола - это ничто, - цитирует пресс-служба УЕФА Сиссе. - Не стоит волноваться. "Монако" может справиться с задачей. Я в этом уверен. Не знаю, получится ли, но я верю в команду.