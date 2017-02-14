Эдинсон Кавани: "Не сказал бы, что я изменил "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" заявил, что команда его приложит максимум усилий, чтобы выйти в следующий раунд.

- Я вместе с партнерами должен справиться с давлением, - приводит официальный сайт УЕФА слова Кавани. - Если мы победим, то победим все вместе. Выигрывает не Кавани или Тиагу Силва, выигрывает вся команда. Надо сделать все от нас зависящее, чтобы "ПСЖ" мощно себя проявил в поединке с соперником. Я бы не сказал, что изменил "ПСЖ".

Это год перемен, и на адаптацию требуется какое-то время, но "ПСЖ" сейчас все равно силен. Нам противостоит грозный соперник, но мы сфокусированы на работе над собой. Знаем, что надо делать. Победа приблизит нас к цели. Понимаем, что должны проявить предельную самоотдачу, чтобы добиться успеха.