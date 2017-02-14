Эдинсон Кавани: "Мы с Суаресом из города Сальто, но каждый пошел своим путем"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" рассказал об отношениях со своим соотечественником форвардом сине-гранатовых Луисом Суаресом. Встреча пройдет сегодня в Париже и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Мы с Суаресом из одного города Сальто, но каждый пошел своим путем, – приводит официальный сайт УЕФА слова Кавани. – Он покинул Сальто в совсем юном возрасте, а я там вырос. Мы выступали за разные клубы из Монтевидео, а затем стали играть в сборной, где наши траектории и пересеклись. Национальная сборная – это настоящая семья, и вместе мы пережили много прекрасных моментов. Были и сложные периоды, но мы оставались едины. Я беседовал с ним, и мы стараемся представлять нашу страну и родной город на как можно более высоком уровне.