13:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Эдинсон Кавани: "Мы с Суаресом из города Сальто, но каждый пошел своим путем"

0
0
0
0

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" рассказал об отношениях со своим соотечественником форвардом сине-гранатовых Луисом Суаресом. Встреча пройдет сегодня в Париже и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Мы с Суаресом из одного города Сальто, но каждый пошел своим путем, – приводит официальный сайт УЕФА слова Кавани. – Он покинул Сальто в совсем юном возрасте, а я там вырос. Мы выступали за разные клубы из Монтевидео, а затем стали играть в сборной, где наши траектории и пересеклись. Национальная сборная – это настоящая семья, и вместе мы пережили много прекрасных моментов. Были и сложные периоды, но мы оставались едины. Я беседовал с ним, и мы стараемся представлять нашу страну и родной город на как можно более высоком уровне.

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ