Эдинсон Кавани: "Может ли "Наполи" обыграть "Реал"? Почему нет?"

Экс-нападающий "Наполи" Эдинсон Кавани, сейчас выступающий за "ПСЖ", заявил, что его бывшая команда может пройти "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов. 29-летний уругваец выступал за итальянский клуб с 2010 по 2013 год. 15 февраля "Наполи" в гостях встретится с мадридским клубом.

– Я стараюсь не пропускать их матчи, если у меня есть такая возможность, – цитирует Football Italia Кавани. – Мне очень нравится, в какой футбол они играют. "Наполи" сильная команда, которая показывает фантастический футбол. Могут ли они выиграть чемпионат? Не могу сказать, ведь до конца чемпионата еще долго. Мне сложно говорить о силе других команд, потому что я смотрю только матчи "Наполи".

Вернусь ли я? Знаете, я сейчас очень счастлив в "ПСЖ", но не исключаю такой возможности в будущем. В данный момент они сильны, и я им не очень нужен. Могут ли они конкурировать с "Реалом"? Почему нет?