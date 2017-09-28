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05:04 | Футбол — Лига чемпионов

Эдинсон Кавани: "Игроки "ПСЖ" работают вместе, будто семья"


Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после победы над "Баварией" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что в команде царит семейная атмосфера. На прошлой неделе между уругвайцем и Неймаром​ возникла напряженность после матча чемпионата Франции с "Лионом" (2:0), когда Кавани не позволил бразильцу пробить пенальти, а сам его не реализовал.

– Мы все разные, у нас могут быть разные взгляды на одни и те же вещи, – цитирует Mediaset Premium Кавани. – Но когда мы находимся на поле, мы все работаем вместе, будто мы семья, чтобы идти к цели – командная победа.

Кавани и Неймар помирились. И по очереди бьют штрафные

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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