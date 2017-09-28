Эдин Джеко: "В матче с "Карабахом" много думали о "Милане"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха" (2:1) отметил, что команда много думала о поединке с "Миланом", поэтому три очка дались с трудом. Босниец считает, что римлянам не удалось играть в свой футбол.

- Было важно выиграть игру, - приводит Mediaset Premium слова Джеко. - Даже важнее, чем показать хороший футбол. Мы должны были все решить в первой тайме, но после гола "Карабаха" все стало сложнее. Мы очень здорово начали и забили дважды за 15 минут, но затем хозяева стали нажимать на нас. Мы не смогли играть в свой футбол. Победить здесь было нелегко, но результат очень важен. Отличная команда знает, как терпеть и добиваться результата. Возможно, мы слишком много думали о предстоящей игре с "Миланом" воскресенье, но три очка заполучили.

Трансляция матча "Карабах" – "Рома"