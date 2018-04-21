Эдин Джеко: "В матчах с "Ливерпулем" мы должны быть настроены позитивно"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко в преддверии полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" отметил, что матчи с англичанами будут непростыми. По словам боснийца, успеха можно добиться, если сохранять хорошее настроение.

– В последнее время я думал о том, что Клопп работал в дортмундской "Боруссии". Он провел финал Лиги чемпионов с "Баварией" и финал Лиги Европы с "Ливерпулем". Везде потерпел поражение, – цитирует The Telegraph Джеко. – Надеюсь, в третий финальный матч он не пройдет. По крайней мере, в этом году. Я желаю ему успехов, но только в следующем сезоне.

Я знаю Клоппа по работе в Германии. Знаю его стиль, он предпочитает атакующий футбол. "Рома" тоже склонна работать в атаке. Мы должны быть позитивно настроены, иначе будет очень тяжело.

Напомним, матчи "Ромы" и "Ливерпуля" пройдут 24 апреля и 2 мая.

Во второй паре полуфиналистов встретятся "Реал" и "Бавария". Игры состоятся 25 апреля и 1 мая.