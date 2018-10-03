Эдин Джеко: "Победа ЦСКА над "Реалом" сделала борьбу в нашей группе еще жестче"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко рассчитывает, что его команда обыграет ЦСКА в следующем туре группового турнира Лиги чемпионов. Во втором туре римляне разгромили "Викторию" со счетом 5:0, а ЦСКА обыграл "Реал" – 1:0.

– Первый гол изменил игру, потому что соперник был шокирован и потерял уверенность. Дальше нам было проще, – цитирует официальный сайт УЕФА Джеко. – Мы начали сезон не очень хорошо, я забивал меньше, чем хотелось бы. Но нужно продолжать работать. Это не наш максимум. Мы можем лучше. Рад, что в этой встрече оформил хет-трик. Он первый для меня в Лиге чемпионов.

Игры против ЦСКА будут очень важны. Они обыграли "Реал", чего никто не ожидал. Так что борьба в группе стала жестче. Следующие два матча, особенно домашний, будут самыми важными в групповом турнире.