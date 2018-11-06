Эдин Джеко: "Отдадим все силы, чтобы победить ЦСКА"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА рассказал, чего он ожидает от игры. В первой игре между этими командами, которая завершилась со счетом 3:0 в пользу римлян, боснийский форвард оформил дубль.

- Есть определенная разница между тем, как команда играет в чемпионате и Лиге чемпионов. Это связано с тем, что в серии А больше свободных зон?

- Сложно сказать, в чем разница. В Лиге чемпионов меньше игр, они сложнее, к ним отдельно готовишься. С другой стороны, в серии А условный СПАЛ может закрыться и оборону будет тяжело вскрывать. В каждом матче надо выкладываться по полной программе.

- Чем выступление в этой Лиге чемпионов отличается от прошлого сезона?

- В Лиге чемпионов всегда хорошо играть, а особенно доходить до полуфинала, как это было в прошлом сезоне. Если выиграем завтра, выйдем в плей-офф. Мы отдадим все силы, чтобы победить ЦСКА.

Матч ЦСКА – "Рома" состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 20.55 по московскому времени. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

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