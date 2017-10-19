Эдин Джеко: "Мой первый гол в ворота "Челси" - один из лучших"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" (3:3) отметил красоту своего первого мяча в ворота соперников. Также футболист заявил, что команда довольна ничейным результатом.

– Да, возможно это был один из моих лучших голов, – цитирует сайт УЕФА Джеко. – Хорошо попал по мячу левой ногой, да и передача Фасио была отменной. Каждое очко на счету, особенно если ты приезжаешь в гости к "Челси" и играешь так, как сделали это мы. В итоге мы даже могли победить, но и ничьей мы довольны. Теперь надо продолжать в том же духе, а следующий матч будет еще более важным.