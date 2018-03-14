Эдин Джеко: "Горжусь "Ромой", мы выбили очень сильного соперника"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко заявил, что он считал, что мяч после его дальнего удара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шахтера" летит в ворота. "Рома" выиграла 1:0 и вышла в четвертьфинал за счет гола, забитого на чужом поле.
– Да, я думал, что мяч летит в ворота, но потом он как-то изменил направление полета, - цитирует официальный сайт УЕФА Джеко. - Но первый гол стал поистине золотым. Я горжусь нашей командой, поскольку мы выбили очень сильного соперника.
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000882/match=2021696/index.html#/
Shumer
Молодцы, не подвели)
04:57