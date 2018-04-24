Эдин Джеко: "Через 180 минут "Рома" может выйти в финал, о чем мечтает каждый игрок"

Нападающий "Ромы"​ Эдин Джеко перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" отметил, что игроки римской команды мечтают о выходе в финал. Тем не менее, на данный момент они сосредоточены на полуфинальных встречах.

- Нам предстоят самые важные матчи в сезоне, - цитирует пресс-служба УЕФА Джеко. - Через 180 минут мы можем выйти в финал, о чем мечтает каждый из нас. Однако это задача не из легких, учитывая, что "Ливерпуль" – сильная команда с тренером, который, как и мы, любит агрессивный футбол. Я не смотрел их поединок с "Манчестер Сити", потому что наши матчи начинались в тот день одновременно. Знаю только результат. То, что они сделали с "Сити", знаете ли, под силу далеко не каждому. "Ливерпуль", который забивает пять голов "Манчестер Сити", априори не может быть легким соперником.

Я еще не задумывался о финале. Не забывайте, что нас ждут два сложных матча с "Ливерпулем". Выход в финал является нашей мечтой, но нам нужно решать задачи постепенно, шаг за шагом. Впереди два непростых поединка против "Ливерпуля", и у каждой команды цель только одна - выход в финал.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.