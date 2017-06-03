Эдгар Давидс: "Проблему "Ювентуса" зовут Криштиану Роналду"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Эдгар Давидс отметил, что не может выделить фаворита в финальном матче Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским "Реалом". Он также подчеркнул, что нападающие Пауло Дибала и Гонсало Игуаин сильны, но они находятся не на одном уровне с форвардом Криштиану Роналду.

– Финальные матчи всегда очень сложные, – приводит официальный сайт УЕФА слова Давидса. - Не могу выделить фаворита, случиться может что угодно, прогноз здесь действительно дать нереально. "Реал" можно победить, но у них есть два-три игрока, которые в любой момент способны выстрелить. Проблему "Юве" зовут Криштиану Роналду. Дибала и Игуаин очень сильны, но пока они не на уровне Роналду.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.