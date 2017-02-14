09:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Эдерсон: "У "Бенфики" достаточно сильная защита, чтобы сдержать "Боруссию"

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Вратарь "Бенфики" Эдерсон в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" заявил, что не волнуется перед предстоящей встречей. Голкипер выразил уверенность, что его команда способна справиться с соперником.

– Ожидаем равной сбалансированной игры с обилием голевых моментов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Эдерсона. – Будет сложнейший и яростный матч. Надеюсь, мы его выиграем. У нас достаточно сильная защита, чтобы сдержать "Боруссию". Я спокоен. Это не повлияет на мою сосредоточенность. Я повзрослел и прибавил во многих игровых компонентах, на надо продолжать над ними работать.

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