Эдерсон отправился с "Сити" в Голландию, Компани остался в Манчестере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что защитник Венсан Компани еще не восстановился от травмы. Специалист также добавил, что вратарь Эдерсон отправился вместе с командой на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Фейеноорда".

– Компани остался в Манчестере, – цитирует клубная пресс-служба Гвардьолу. – Венсану намного лучше, но пока не могу сказать, когда он вернется. Надеюсь, это произойдет совсем скоро. Эдерсон в строю, он с нами, теперь он будет играть в защитном шлеме.

Все наши игроки – профессионалы, которые имеют потрясающий характер. Они всегда выходят на поле с большим желанием играть и побеждать.