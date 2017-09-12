Эдерсон хочет сыграть с "Фейеноордом", несмотря на наложенные швы

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон хочет выйти в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Фейеноорда", сообщает The Telegraph. Ранее футболисту наложили швы после стыка с нападающим "Ливерпуля" Садио Мане в матче 4-го чемпионата Англии, завершившемся победой "горожан" - 5:0. Бразильский голкипер был заменен после того, как форвард соперника нанес ему удар шипами бутсы по голове.

После инцидента главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола в шуточной форме предположил, что теперь Эдерсон станет еще более красивым, а наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал произошедшее несчастным случаем. Садио Мане принес извинения вратарю, пожелав ему скорейшего возвращения на поле.

Жесть дня. Появилось фото Эдерсона после стыка с Мане