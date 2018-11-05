Эдер: "Локомотив" может победить в оставшихся трех матчах Лиги чемпионов"

Нападающий "Локомотива" Эдер на пресс-конференции перед гостевым матчем 4-го тура Лиги чемпионов заявил, что надеется победить "Порту".

– Вы готовы победить в оставшихся трех матчах Лиги чемпионов?

– Думаю, что это возможно. Начнем с матча против "Порту". Мы уверены в себе и думаем, что задача выполнима.

– Что может сделать "Локомотив", чтобы сдержать атаку "Порту"? Это возможно?

– Возможно. В московском матче мы допустили несколько ошибок. Думаю, на этот раз игра может сложиться по-другому. Мы готовы, сконцентрированы, и наша команда достаточно сильна, чтобы победить.

– Статистика говорит против вашей команды. Что нужно сделать, чтобы победить?

– В этих трех матчах мы могли бы набрать больше очков. Попробуем отобрать очки у "Порту" и показать, что мы еще живы и можем пройти в плей-офф.

– В чем "Порту" превосходит "Локомотив"?

– Это очень агрессивная команда, показывает хороший футбол. Но не будем много думать о сильных сторонах "Порту". Сосредоточимся на своем выступлении. Понимаем, что будет нелегко.

– Насколько приятно вам и Фернандешу играть в Португалии?

– Всегда приятно вернутся на родину. Мы с Мануэлом хотим показать хороший футбол. Надеюсь, что своей игрой мы доставим радость болельщикам.

– Чувствуется давление на футболистов из-за того, что этот матч нужно выигрывать?

– Мы справляемся с этим давлением в положительном ключе. Атмосфера в команде хорошая, все ждут матч с большим желанием. (Юлия Яковлева)

"Порту" – "Локомотив": Лига чемпионов, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 (мск)​ //

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