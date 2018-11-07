01:53 | Футбол — Лига чемпионов

Эдер: "Было приятно вернуться в Португалию и услышать аплодисменты"

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Нападающий "Локомотива" Эдер после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" (1:4) отметил, что ему было приятно услышать аплодисменты в свой адрес на "Драгау". 

- Мне было приятно вернуться в Португалию и услышать аплодисменты, которыми меня наградили, - приводит пресс-служба УЕФА слова Эдера. - Я ценю такое отношение ко мне и очень рад.

Форвард железнодорожников в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016, а в финальном матче против Франции забил решающий мяч (1:0).

Порту - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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