Эдер: "Было приятно вернуться в Португалию и услышать аплодисменты"

Нападающий "Локомотива" Эдер после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" (1:4) отметил, что ему было приятно услышать аплодисменты в свой адрес на "Драгау".

- Мне было приятно вернуться в Португалию и услышать аплодисменты, которыми меня наградили, - приводит пресс-служба УЕФА слова Эдера. - Я ценю такое отношение ко мне и очень рад.

Форвард железнодорожников в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016, а в финальном матче против Франции забил решающий мяч (1:0).