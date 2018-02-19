Эден Азар: "Здорово, когда тебя сравнивают с лучшими - с Месси и Роналду. Я стараюсь выйти на их уровень"

Нападающий "Челси" Эден Азар в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" выразил надежду на то, что "синие" смогут показать себя с лучшей стороны. По его словам, лондонцы должны защищаться как одно целое.

- Думаю, все матчи всегда трудны, но когда ты играешь в Лиге чемпионов, то они еще сложнее, ведь у тебя в соперниках сильнейшие команды Европы, - цитирует пресс-служба УЕФА Азара. - В этом сезоне "Барселона" – одна из лучших команд мира. Надеюсь, "Челси" покажет себя в матчах с ней с лучшей стороны, дома и в гостях.

Надо защищаться как одно целое. В ином случае в матче с "Барселоной" нас ждут проблемы. Надо обороняться всем вместе. У нас есть футболисты, которые любят играть с мячом. Надо постараться забить. Здорово, когда тебя сравнивают с лучшими игрокам в истории – с Месси и Роналду. Я иной, совсем другой. Мы играем в разных чемпионатах.

Я стараюсь делать свою работу, выйти на их уровень, ведь они лучшие на планете. Каждый сезон я делаю все, что от меня зависит. Если хочешь быть лучшим в мире, то должен доказывать это в топовых матчах. Давайте попробуем.

В каждом матче я стараюсь демонстрировать свою лучшую игру. В прошлом сезоне мы в Лиге чемпионов не участвовали, но вернулись сейчас. У меня уже была пара хороших встреч. Например, в гостях с "Атлетико", а потом с ним же дома.

Когда бьешься с лучшими, хочешь блистать на их фоне. Если мне хочется выйти на этот уровень, то завтра мне надо провести хороший матч.

Мы знаем, что обыграть "Челси" сложно. Мы чувствуем себя комфортно. Первый матч мы проводим дома и отдадим все свои силы.

Конечно, "Барселона" – один из лучших клубов мира. В прошлом она испытывала проблемы в играх с "Челси", и, надеюсь, завтра история повторится.