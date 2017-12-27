Эден Азар: "Последние 10-15 лет нет команды, похожей на "Барселону"

Нападающий "Челси" Эден Азар отметил силу "Барселоны" и форварда Лионеля Месси. Напомним, клуб из Лондона встретится с каталонцами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится 20 февраля в Англии, а вторая - 14 марта в Барселоне.

- Последние 10–15 лет нет такой команды, которая была бы похожа на "Барселону", - цитирует Mundo Deportivo Азара. - Кроме того, нет футболиста, близкого по уровню к Месси. Нас ждут отличные матчи, это даст большой опыт. Я просто хочу поскорее выйти на поле.