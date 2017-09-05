Эден Азар: "Хочу победить во всех турнирах, но особенно в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Челси" Эден Азар отметил, что очень хотел бы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Он также добавил, что считает "Реал" лучшей командой в мире на данный момент.

– Я хочу победить во всех турнирах, но признаюсь, что Лига чемпионов – особенный турнир для меня, – приводит Marca слова Азара. – Я никогда не выигрывал его. Четыре года назад мы смогли дойти до полуфинала, но теперь я хочу как минимум сыграть в финале, а максимум – выиграть турнир. Почему бы нам не сделать это?

Я считаю, что на данный момент "Реал" является лучший командой в мире. Они выиграли все трофеи, у них отличные игроки и тренер. Сейчас очень тяжело победить в Лиге чемпионов. В премьер-лиге также выиграть может каждый. Никогда нельзя знать наверняка.