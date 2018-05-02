Дзюба посвятил Кокорину выход "Реала" в финал Лиги чемпионов

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба посвятил форварду "Зенита" Александру Кокорину выход "Реала" в финал Лиги чемпионов. Мадридский клуб сыграл вничью с "Баварией" в ответном матче 1/2 финала (2:2) и по сумме двух игр одержал победу.

"Тебе и всем глорам "Барселоны", - написал Дзюба в сториз на своей странице в Инстаграме, крича на видео "В финале".