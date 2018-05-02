Дзюба посвятил Кокорину выход "Реала" в финал Лиги чемпионов

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба посвятил форварду "Зенита" Александру Кокорину выход "Реала" в финал Лиги чемпионов. Мадридский клуб сыграл вничью с "Баварией" в ответном матче 1/2 финала (2:2) и по сумме двух игр одержал победу.
"Тебе и всем глорам "Барселоны", - написал Дзюба в сториз на своей странице в Инстаграме, крича на видео "В финале".
#Дзюба радуется победе "Реала" pic.twitter.com/3fIEoEgv9w– Никита Камышев (@SkifFc) 1 мая 2018 г.
Flamenco
ДЗЮБУШКА ты БАРАН, поэтому отрабатываешь в Туле!!! в принципе ты мог работать контролером в троллейбусе, это же основная профессия у тебя))
01:22
vit316
Вы оба далеко не в финале.
01:04