00:57 | Футбол — Лига чемпионов

Дзюба посвятил Кокорину выход "Реала" в финал Лиги чемпионов

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Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба посвятил форварду "Зенита" Александру Кокорину выход "Реала" в финал Лиги чемпионов. Мадридский клуб сыграл вничью с "Баварией" в ответном матче 1/2 финала (2:2) и по сумме двух игр одержал победу. 

"Тебе и всем глорам "Барселоны", - написал Дзюба в сториз на своей странице в Инстаграме, крича на видео "В финале".

Реал - Бавария
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

ДЗЮБУШКА ты БАРАН, поэтому отрабатываешь в Туле!!! в принципе ты мог работать контролером в троллейбусе, это же основная профессия у тебя))

01:22

vit316

Вы оба далеко не в финале.

01:04

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