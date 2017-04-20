Джузеппе Маротта: "Ювентус" входит в число пяти-шести сильнейших команд в Европе"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что клуб заслуженно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Туринский клуб победил "Барселону" в четвертьфинале турнира (3:0, 0:0).

– Есть уверенность в том, что "Ювентус" заслуженно прошел дальше, – цитирует Tuttomercatoweb Маротту. – Теперь осталось еще три соперника. Выход в следующую стадию был справедливо воспринят как большое достижение. Но хочу подчеркнуть, это ничего не значит, если команда не станет победителем. Была проделана большая работа. Но впереди столь же важный месяц. С гордостью можно сказать, что наша команда входит в число пяти-шести сильнейших в Европе.

"СЭ" вел трансляцию ответного матча "Барселоны" и "Ювентуса"