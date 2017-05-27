Джузеппе Маротта: "Ювентус" не боится "Реал"

Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта в преддверии финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что в предстоящей игре команда не допустит тех же ошибок, что и два года назад. В сезоне-2014/15 туринцы уступили в финале турнира "Барселоне" (1:3).

– Мы уважаем "Реал", но не боимся эту команду, – сказал для Mediaset Premium Маротта. – "Ювентус" заслуженно находится там, где находится. Сейчас мы лучше готовы к финалу ЛЧ, чем два года назад. Мы знаем, что наши игроки являются чемпионами и могут до конца бороться против даже самого топового соперника.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.