19:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джузеппе Маротта: "Ювентус" не боится "Реал"

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Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта в преддверии финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что в предстоящей игре команда не допустит тех же ошибок, что и два года назад. В сезоне-2014/15 туринцы уступили в финале турнира "Барселоне" (1:3).

– Мы уважаем "Реал", но не боимся эту команду, – сказал для Mediaset Premium Маротта. – "Ювентус" заслуженно находится там, где находится. Сейчас мы лучше готовы к финалу ЛЧ, чем два года назад. Мы знаем, что наши игроки являются чемпионами и могут до конца бороться против даже самого топового соперника.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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