Джузеппе Маротта: "Обсудим контракт Аллегри после финала Лиги чемпионов"

Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отметил, что в клубе не хотят расставаться с главным тренером Массимилиано Аллегри. Туринцы намерены обсудить новый контракт со специалистом после финала Лиги чемпионов, в котором команда сыграет с "Реалом" 3 июня.

- Надеюсь, что Аллегри не уйдет из "Ювентуса", - приводит Football Italia слова Маротты. - Мы хотим продлить с ним контракт. Это отличный тренер. Но сейчас - это не наш приоритет, потому что первая цель - победа в финале Лиги чемпионов. Затем мы все обсудим с Аллегри.