Джузеппе Маротта: "Барселона" и "Ювентус" - равные клубы, а не Давид и Голиаф"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что его клуб находится на одном уровне с "Барселоной". Завтра командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Противостояние "Барселоны" и "Ювентуса" не будет битвой Давида и Голиафа, – цитирует Mediaset Premium Маротту. - Скорее это будет матч между двумя очень сильными командами, которые справедливо уважают друг друга и боятся друг друга. Мы находимся на том же уровне, что и "Барселона", на футбольном поле, но есть разница в финансовом плане.