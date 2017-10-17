Джованни ван Бронкхорст: "Фейеноорд" готов к борьбе с "Шахтером"

Главный тренер "Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов отметил, что "горняки" хорошо себя проявили в первых турах. По мнению наставника, его подопечные готовы бороться с украинской командой.

"Шахтер" – очень сильная команда, - приводит официальный сайт украинского клуба слова ван Бронкхорста. - "Горняки" показали серьезные результаты и прекрасную игру в предыдущих турах. Это клуб, который победил "Наполи" и хорошо проявил себя в поединке с "Манчестер Сити". "Шахтер" демонстрирует быстрый и техничный футбол, поэтому мы понимаем, что будет непросто, но готовы к борьбе. Мы хотим выиграть в этом важном матче, однако другой результат не станет катастрофой. В любом случае предстоит еще встреча в Харькове. У нас завтра точно не выйдет Тапия. Не знаем, что именно с ним, но не рассчитываем на него в ближайшее время. Также не готов провести весь поединок Йоргенсен.