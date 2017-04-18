Джоване Элбер: "Левандовски выведет "Баварию" в полуфинал"

Экс-форвард "Баварии" Джоване Элбер выразил уверенность, что нападающий Роберт Левандовски поможет мюнхенской команде пройти "Реал" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первую встречу в Германии, которую выиграли мадридцы со счетом 2:1, 28-летний поляк пропустил из-за повреждения.

– Левандовски выведет "Баварию" в полуфинал. Уверен в этом, – приводит Bild слова Элбера. – Команде отчетливо не хватало его в первом матче. Он всегда способен забить пару голов, а сейчас и вовсе в ударе.

Напомним, что ответный матч "Реал" – "Бавария" состоится сегодня, 18 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.