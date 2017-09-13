Джошуа Киммих: "У "Андерлехта" была пара моментов. Такого не должно быть"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих после победы над "Андерлехтом" (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда создала мало стопроцентных моментов. По его мнению, команда должна действовать более внимательно при игре у своих ворот.

Отметим, что игрок обороны немецкого клуба во встрече с бельгийской командой отметился голом и результативной передачей.

– Быстрый гол и удаление игрока "Андерлехта" дали нам преимущество, – цитирует официальный сайт "Баварии" Киммиха. – После мы должны были быстро закрепить его. У "Андерлехта" было пару шансов сравнять счёт. Такое не должно происходить. В итоге мы забили еще два мяча, но мы должны были быстрее решать все вопросы о победителе. Мы знаем, что должны прибавить. Сегодня мы создали не так много голевых моментов. Мы часто били издали, создав мало стопроцентных моментов. В обороне мы должны были быть внимательны.