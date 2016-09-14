Джошуа Киммих: "Готов" доказывать, что нужен "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих, ставший автором дубля в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (5:0), подчеркнул, что забитые мячи придали ему уверенности в себе. Хавбек отметил, что готов играть на любой позиции.

- Забитый мяч придает тебе уверенности в своих силах, - приводит Goal.com слова Киммиха. - Ведь раньше я не отличался бомбардирскими качествами. Мне часто говорили, что станет легче, когда забьешь первый гол. Я готов играть на любой позиции и доказывать то, что я нужен клубу.