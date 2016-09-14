08:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джошуа Киммих: "Готов" доказывать, что нужен "Баварии"

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Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих, ставший автором дубля в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (5:0), подчеркнул, что забитые мячи придали ему уверенности в себе. Хавбек отметил, что готов играть на любой позиции.

- Забитый мяч придает тебе уверенности в своих силах, - приводит Goal.com слова Киммиха. - Ведь раньше я не отличался бомбардирскими качествами. Мне часто говорили, что станет легче, когда забьешь первый гол. Я готов играть на любой позиции и доказывать то, что я нужен клубу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ростовский свин

меня удивляет система подготовки молодых футболистов в германии - ну вот закончил карьеру в сборной филип лам ... на те вам кимиха, который не менее талантлив чем лам. Единственное что то нападающего мирового уровня они не могут взрастить. море полузащитников, защитников и вратарей .. а нападающих нету. парадокс.

09:41

BayDin

Молоток, Джошуа!

09:03

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