Джошуа Киммих: "Бавария" хорошо вошла в игру с "Бенфикой"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что команда сама усложнила себе жизнь.

- Мы хорошо вошли в игру и смогли забить быстрый гол, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Киммиха. - Но затем мы немного потеряли свой стиль и допустили ошибки. Во втором тайме потерями мяча в простых ситуациях мы сами усложнили себе жизнь.

Мне нравится играть против команд, которые хотят играть в футбол. В бундеслиге такое бывает редко. Часто наши соперники просто выстраиваются у своих ворот. А если соперник рискует, то и у нас появляется место для маневра.