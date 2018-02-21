Джошуа Киммих: "Баварии" повезло с красной карточкой"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих после победы над "Бешикташем" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0) отметил, что мюнхенцам помогло удаление. Турецкая команда уже на 16-й минуте осталась в меньшинстве, так как Домагой Вида получил красную карточку.

- Нам повезло с красной карточкой, но нам не хватало спокойствия в первом тайме, - цитирует пресс-служба клуба Киммиха. - Мы позволили сопернику создать несколько моментов. Великолепно, что после 3:0 мы продолжили атаковать. Это заслуженная победа.