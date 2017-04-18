Джорджо Кьеллини: "Ювентусу" нужно действовать без страха, так как "Барселона" напоминает акулу"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" сравнил соперника с акулой. Также он согласился со словами наставника каталонцев Луиса Энрике, который заявил, что у его команды есть шанс отыграться. В первой встрече туринцы выиграли - 3:0.

- "Юве" сделал только половину работы, - цитирует Sky Sports Кьеллини. - В матче с "Барселоной" мы должны будем обороняться. Если забьем сами, это придаст нам уверенности. Нужно действовать без страха, так как наш соперник напоминает акулу. Если они почуют кровь, нам конец. Нужно держать их подальше от ворот. Луис Энрике прав, что каталонцы могут отыграться. Это же простая арифметика. Разумеется, "Барселона" постарается совершить камбек еще раз ("Барселона" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв первый матч со счетом 0:4. - Прим. "СЭ").

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.