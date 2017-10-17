Джорджо Кьеллини: "Юве" должен сохранять спокойствие"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга" отметил, что туринцы успешно начали сезон, несмотря на поражение от "Лацио" в минувшие выходные.

- Мы хорошо начали сезон, ошибка в субботу не влияет на нас, даже если это влияет на мнение других о нас, - цитирует Football Italia Кьеллини. - "Юве" должен сохранять спокойствие. Мы знаем, что нам нужно показывать больше, но мы также знаем, что у нас хороший состав с опытом, и я уверен, что в ближайшие недели скептики получат от нас ответ, потому что мы всегда это делали.