02:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Джорджо Кьеллини: "У нас фантастическая команда, мы хотим выиграть все"

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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини подчеркнул после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (3:0), что команда хорошо отыграла в защите. Он также выразил восхищение игрой голкипера Джанлуиджи Буффона.

– Сегодня было важно не пропустить голов и это было практически невозможно, – приводит Tmw слова Кьеллини. – Команда отыграла в обороне замечательно, а когда мы не справлялись, все брал на себя Буффон. Он совершил два важнейших сэйва. У нас фантастическая команда, и мы хотим выиграть все. Не думаю, что "Барселона" нас недооценила, просто мы провели отличный матч.

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