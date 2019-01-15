Джорджо Кьеллини: "Роналду раньше часто разрушал мечты "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини возлагает большие надежды на Криштиану Роналду, который перешел в его команду перед нынешним сезоном. По словам итальянца, португальский форвард часто мешал туринцам выиграть Лигу чемпионов, а теперь может помочь это сделать.

– Криштиану забил много голов, часто забивал нам и разрушал наши мечты, – цитирует ВВС Кьеллини. – Раньше победа в Лиге чемпионов была нашей мечтой, а теперь это наша цель. Криштиану – лучший игрок в мире, и нам нужно, чтобы он сделал решающий шаг.

Когда появились слухи о его переходе, я сначала не поверил. А потом поговорил с президентом и был удивлен. Думаю, этот трансфер удивил всех.

У него фантастические качества как на поле, так и за его пределами. Наблюдения за его работой могут помочь. С ним команда изменилась. Мне интересно наблюдать, как он себя ведет, как работает. Его концентрация и трудолюбие вдохновляют.