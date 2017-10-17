Джорджо Кьеллини: "На 99 процентов "Барселона" будет первой в группе"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга" отметил, что первое место в группе займет "Барселона". Тем не менее, сейчас все мысли команды только о трех очках в завтрашней встрече.

- Завтра будет матч, который мы проведем дома, - цитирует Football Italia Кьеллини. - "Ювентус" намерен выйти в плей-офф, поэтому нужно побеждать. На 99 процентов первой в группе будет "Барселона", если, конечно, не произойдет сюрпризов в последних играх. Что касается "Спортинга", то он стал сильнее, и у них есть тренер, который приносит с собой плохие воспоминания для нас, поэтому у нас будет огромное желание победить. "Спортинг" определенно стал сильнее, чем был в прошлом году. То, о чем мы сейчас думаем - решающие три очка в завтрашнем матче.