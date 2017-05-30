Джорджо Кьеллини: "Буффон заслужил "Золотой мяч"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон заслужил "Золотой мяч". В субботу, 3 июня, "Ювентус" сыграет в финале Лиги чемпионов с "Реалом".

– Мне повезло, что я всю карьеру провел рядом с Буффоном, – цитирует Sky Italia Кьеллини. – Я не знаю, каково это – играть не с Буффоном. Он заслуживает "Золотой мяч". Причем не по совокупности достижений в карьере, а именно за то, что делает прямо сейчас. Надеюсь, он получит эту награду. Возможно, победа в Лиге чемпионов поможет этому. Нам в матче с "Реалом" пригодятся его умения.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"