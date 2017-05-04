Джорджо Кьеллини: "Буффон был на высоте"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Монако" (2:0) отметил, что команда победила во многом благодаря действиям голкипера Джанлуиджи Буффона. По его словам, туринцы должны прибавить в игре в защите.

- 2:0 в гостях - отличный результат, - приводит BT Sport слова Кьеллини. - Очень рады, но мы можем играть и лучше. Команда может прибавить в защите и создавать больше моментов для наших великолепных форвардов. Мои поздравления Дани Алвесу и Игуаину. Мы дали сопернику несколько возможностей, но Джиджи был на высоте. Хотим выйти в финал и подойдем к нему по-другому, не так, как два года назад. После того поражения мы с каждым днем становились сильнее.

Трансляция матча "Монако" - "Ювентус"