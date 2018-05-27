Джорджиньо Вейналдум: "Нельзя, чтобы это поражение на нас как-то повлияло"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум надеется, что поражение от "Реала" (1:3) в финале Лиги чемпионов не повлияет на уверенность команды в своих силах в будущем. Вейналдум рассчитывает, что и в следующем сезоне команда добьется значимых результатов.

– Нельзя, чтобы это поражение на нас как-то повлияло. Мы получили хороший опыт, который сможем использовать в новом сезоне, – цитирует официальный сайт УЕФА Вейналдума. – Мы смогли прибавить при счете 0:1, но в течение следующих 10 минут мы пропустили опять.