21:39 23 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Джорджиньо Вайналдум: "Игроки "Ливерпуля" относятся к Клоппу со всем уважением, которого он заслуживает"


Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы" отметил, что главный тренер "красных" Юрген Клопп дает своим игрокам свободу на поле. Хавбек также добавил, что футболисты относятся к нему со всем уважением.

– Клопп дает нам свободу на поле, потому что знает: у всех нас есть свои качества и проявить их можно, только когда у тебя развязаны руки, – цитирует клубная пресс-служба УЕФА Вайналдума. – Игроки относятся к нему со всем уважением, которого он заслуживает.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021707/index.html?iv=true

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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