Джорджиньо Вайналдум: "Игроки "Ливерпуля" относятся к Клоппу со всем уважением, которого он заслуживает"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы" отметил, что главный тренер "красных" Юрген Клопп дает своим игрокам свободу на поле. Хавбек также добавил, что футболисты относятся к нему со всем уважением.

– Клопп дает нам свободу на поле, потому что знает: у всех нас есть свои качества и проявить их можно, только когда у тебя развязаны руки, – цитирует клубная пресс-служба УЕФА Вайналдума. – Игроки относятся к нему со всем уважением, которого он заслуживает.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.