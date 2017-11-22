09:51 | Футбол — Лига чемпионов

Джордан Хендерсон: "Все по-прежнему в руках "Ливерпуля"


Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (3:3) отметил, что у команды остались не самые приятные ощущения. Он также добавил, что нужно сосредоточиться на позитивных моментах.

 
Вторник. Севилья. &quot;Севилья&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 3:3. 90+3-я минута. Гол Гвидо ПИСАРРО (14) принес ничью хозяевам, которые проигрывали со счетом 0:3.Безумие "Ливерпуля" и "Севильи". Роналду снова обошел Месси

Отметим, что "Ливерпуль" по ходу встречи выигрывал со счетом 3:0.

– В первом тайме мы играли очень хорошо, забили неплохие голы. Второй тайм мы начали уже не так, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хендерсона. – У нас не получалось доводить мяч до группы атаки, как мы делали это раньше. Ощущения не самые приятные.

В перерыве мы говорили о том, что надо продолжать идти вперед. Знали, что происходит, но не смогли справиться с этим. Но все еще в наших руках, поэтому нужно сосредоточиться на позитивных моментах.

Напомним, после 5 матчей "Ливерпуль" лидирует в группе Е, набрав 9 очков. В заключительной встрече команда дома примет "Спартак".

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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