Джордан Хендерсон: "Все по-прежнему в руках "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (3:3) отметил, что у команды остались не самые приятные ощущения. Он также добавил, что нужно сосредоточиться на позитивных моментах.

Отметим, что "Ливерпуль" по ходу встречи выигрывал со счетом 3:0.

– В первом тайме мы играли очень хорошо, забили неплохие голы. Второй тайм мы начали уже не так, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хендерсона. – У нас не получалось доводить мяч до группы атаки, как мы делали это раньше. Ощущения не самые приятные.

В перерыве мы говорили о том, что надо продолжать идти вперед. Знали, что происходит, но не смогли справиться с этим. Но все еще в наших руках, поэтому нужно сосредоточиться на позитивных моментах.

Напомним, после 5 матчей "Ливерпуль" лидирует в группе Е, набрав 9 очков. В заключительной встрече команда дома примет "Спартак".